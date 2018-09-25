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В ХМАО найдены мертвыми мужчина и его дочь-школьница


25.9.2018 15:46
В ХМАО найдены мертвыми мужчина и его дочь-школьницаФото: vk.me

Полиция города Мегиона (Ханты-Мансийский автономный округ) выясняет обстоятельства гибели двух человек - местного жителя и его дочери школьного возраста. По факту обнаружения их тел уже возбудили уголовное дело, сообщает агентство "Интерфакс-Урал".

Со ссылкой на информированный источник в местных правоохранительных органах уточняется, что мужчина и его дочь были найдены мертвыми в квартире, где проживали. По какой статье следственные структуры возбудили уголовное дело, не сообщается. Нет информации и о том, что стало причиной смерти отца и ребенка.

Информацию о гибели двух человек подтвердили в региональном СУ СКР. В ведомстве отметили, что сотрудники следственных органов сейчас ведут допросы родственников и знакомых погибших. В рамках начатого расследования будет дана правовая оценка условиям, в которых росла и воспитывалась погибшая девочка. Правоохранителии уже обратились в органы системы профилактики за сведениями об этой семье.

В ряде местных СМИ появились публикации о том, что мужчина долгое время не мог устроиться на работу, а его дочь на протяжении достаточно длительного периода состояла на учете у социальных служб. Отмечается также, что речь может идти о двойном суициде.

Автор: Злата Богатова

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