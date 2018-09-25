|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
В ХМАО найдены мертвыми мужчина и его дочь-школьница
25.9.2018 15:46
Фото: vk.me
Полиция города Мегиона (Ханты-Мансийский автономный округ) выясняет обстоятельства гибели двух человек - местного жителя и его дочери школьного возраста. По факту обнаружения их тел уже возбудили уголовное дело, сообщает агентство "Интерфакс-Урал".
Со ссылкой на информированный источник в местных правоохранительных органах уточняется, что мужчина и его дочь были найдены мертвыми в квартире, где проживали. По какой статье следственные структуры возбудили уголовное дело, не сообщается. Нет информации и о том, что стало причиной смерти отца и ребенка.
Информацию о гибели двух человек подтвердили в региональном СУ СКР. В ведомстве отметили, что сотрудники следственных органов сейчас ведут допросы родственников и знакомых погибших. В рамках начатого расследования будет дана правовая оценка условиям, в которых росла и воспитывалась погибшая девочка. Правоохранителии уже обратились в органы системы профилактики за сведениями об этой семье.
В ряде местных СМИ появились публикации о том, что мужчина долгое время не мог устроиться на работу, а его дочь на протяжении достаточно длительного периода состояла на учете у социальных служб. Отмечается также, что речь может идти о двойном суициде.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|