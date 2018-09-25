Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В ХМАО найдены мертвыми мужчина и его дочь-школьница

25.9.2018 15:46

Фото: vk.me



Полиция города Мегиона (Ханты-Мансийский автономный округ) выясняет обстоятельства гибели двух человек - местного жителя и его дочери школьного возраста. По факту обнаружения их тел уже возбудили уголовное дело, сообщает агентство "Интерфакс-Урал".



Со ссылкой на информированный источник в местных правоохранительных органах уточняется, что мужчина и его дочь были найдены мертвыми в квартире, где проживали. По какой статье следственные структуры возбудили уголовное дело, не сообщается. Нет информации и о том, что стало причиной смерти отца и ребенка.



Информацию о гибели двух человек подтвердили в региональном СУ СКР. В ведомстве отметили, что сотрудники следственных органов сейчас ведут допросы родственников и знакомых погибших. В рамках начатого расследования будет дана правовая оценка условиям, в которых росла и воспитывалась погибшая девочка. Правоохранителии уже обратились в органы системы профилактики за сведениями об этой семье.



В ряде местных СМИ появились публикации о том, что мужчина долгое время не мог устроиться на работу, а его дочь на протяжении достаточно длительного периода состояла на учете у социальных служб. Отмечается также, что речь может идти о двойном суициде.



Автор: Злата Богатова

Добавить комментарий Для добавления комментария заполните все поля формы: *Ваше имя или псевдоним:





*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):





*Ваш комментарий:





*Введите цифры, которые Вы видите:

34876

Цифры:





Смотрите еще: 25.9.2018 15:17 Во Львове националисты с ножами напали на игравших в футбол анархистов

Во Львове националисты с ножами напали на игравших в футбол анархистов 25.9.2018 09:07 Житель Южного Урала избил 11-летнего мальчика, который обидел его сына-второклассника

Житель Южного Урала избил 11-летнего мальчика, который обидел его сына-второклассника 24.9.2018 23:12 В Краснодаре вынесли приговор сибирским «Бонни и Клайду»

В Краснодаре вынесли приговор сибирским «Бонни и Клайду» 24.9.2018 18:22 В Индии унесло рекой туристический автобус

В Индии унесло рекой туристический автобус 24.9.2018 12:57 Власти Ирана готовы ответить Израилю и США после теракта в Ахвазе