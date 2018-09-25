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Во Львове националисты с ножами напали на игравших в футбол анархистов
25.9.2018 15:17
Фото: rl0.ru
Львовские националисты ультраправого толка атаковали анархистов "Черного стяга".
По данным украинских СМИ, в результате инцидента несколько человек получили тяжелые травмы, в том числе, ножевые ранения.
Нападавших было около двадцати, сообщил журналистам представитель "Черного стяга" Антон Парамбуль. На некоторых из них можно было заметить футболки с символикой "Национального корпуса" - ультраправой партии, которая была сформирована на Украине на основе добровольческого полка "Азов" (в РФ входит в число официально запрещенных организаций).
Разъяренные молодчики, вооруженные ножами, молотками и дубинками, набросились на четверых анархистов, когда те мирно играли в футбол. В результате один человек доставлен в больницу с ножевым ранением груди и тяжелой черепно-мозговой травмой, еще несколько пострадали - врачи диагностировали у них переломы и повреждения головы.
В течение лета в Закарпатье было зафиксировано несколько инцидентов с участием националистов: при нападении на цыганский лагерь в окрестностях Львова один человек погиб, четверо были травмированы. Позже в Берегово была жестоко убита тридцатилетняя женщина. Тяжело раненая неизвестными молодая цыганка, теряя сознание, смогла добраться до ближайшего дома. Врачи, приехавшие на вызов, оказались бессильны.
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