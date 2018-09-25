Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Скелеты живших около 260 млн лет назад рептилий найдены под Кировом

25.9.2018 14:31

Фото: narvii.com



Костные останки рептилий, обитавших порядка 260 миллионов лет назад, были найдены палеонтологами в окрестностях Кирова, передает ТАСС. Уникальные скелеты малоизученных животных пермского периода обнаружили представители Вятского палеонтологического музея в течение последнего сезона.



Об открытиях, сделанных за сезон 2018 года на Котельничском местонахождении парейазавров, сообщил журналистам руководитель экспозиционно-выставочного отдела музея Леонид Кавардаков. Как стало известно, речь идет о рептилиях, которые обитали в этих местах около 260 миллионов лет назад.



Впервые скелеты древних животных, датированные пермским периодом, археологам удалось отыскать на правом берегу реки Вятки еще в 1933 году. Гидрогеолог Сергей Каштанов в ходе научной экспедиции, которая проводилась под городом Котельнич, обнаружил останки древнего ящера парейазавра. Эти животные, по образу жизни напоминающие современных бегемотов, преимущественно обитали на суше. Ученые полагают, что питались они водорослями. С тех пор кировскими палеонтологами были найдены свыше двадцати новых видов древних животных.



В течение последнего сезона, который к настоящему времени уже практически окончен, исследователи обнаружили развал костей рептилий мелкого размера. В их числе, предположительно, фрагменты растительноядных суминий, хищного горгонопса или тероцефала, а также эмеролетера, которые представляют большой научный интерес.



Автор: Злата Богатова

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