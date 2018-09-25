|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
Эксперты назвали самые вредные глазированные сырки
25.9.2018 14:10
Фото: ruslekar.info
Эксперты назвали глазированные сырки, которые могут оказаться весьма опасны для здоровья.
Как передают российские СМИ, исследование качества продукции отечественных производителей проводили Союза потребителей Росконтроль и ФГАНУ "ВНИМИ".
Тщательно проверив качество и безопасность этого вида продукции, специалисты выяснили, что некоторые глазированные сырки употреблять в пищу не стоит. Результаты проведенного исследования размещены на официальном портале Росконтроля. В комментарии к таблице отмечается, что практически во всех сырках выявлены консерванты. Согласно действующим нормативам, такой товар производители должны маркировать как "творожный продукт".
Как оказалось, не стоит верить и тому, что "глазурь сырков сделана из шоколада". Лишь у продукции "Б.Ю. Александров" речь идет действительно о настоящем шоколаде. Обычно используется кондитерская либо жировая глазурь.
Эксперты отметили, что зачастую не соответствует действительности заявленная производителями пищевая ценность сырков. Уровень жирности творожной основы оказался меньше, чем указывалось на упаковке образцов "Ностальгия", "Билла" и ряда других. Вместе с тем, в "Творобушках", заявленных как диетический продукт, жирность была выше.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|