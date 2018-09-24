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Житель Южного Урала избил 11-летнего мальчика, который обидел его сына-второклассника


09:07
Житель Южного Урала избил 11-летнего мальчика, который обидел его сына-второклассникаФото: livejournal.com

Следственные органы Челябинской области возбудили уголовное дело в отношении местного жителя, который избил одиннадцатилетнего ребенка.

Мужчина ударил мальчика, придя в школу. По предварительным данным, причиной ЧП стал некий конфликт между детьми.

Как передают региональные СМИ со ссылкой на СУ СКР по Челябинской области, инцидент случился в одной из школ Металлургического района южно-уральской столицы на прошлой неделе. Сигнал в правоохранительные органы поступил от родителей избитого ребенка, а также от администрации учебного заведения, где мальчику нанесли травму.

После предварительной проверки было принято решение о возбуждении уголовного по ч. 1 ст.119 УК РФ (угроза убийством).

Согласно материалам уголовного дела, в школе произошел конфликт между двумя мальчиками - учащимися  второго и пятого классов. Отец младшего из детей на следующий день явился в школу, намереваясь проучить обидчика своего сына. Дождавшись перемены, мужчина на глазах педагогов и других ребят начал избивать одиннадцатилетнего мальчика. В результате у школьника была диагностирована тупая травма живота.

Автор: Злата Богатова

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