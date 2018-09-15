|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
Чеченский боец призвал Макгрегора раскаяться и извиниться
08:00
Фото: кадр видео с youtube.com
Чеченский боец смешанного стиля (ММА) Хусейн Халиев записал видеообращение к Конору Макгрегору, призвав ирландца ответить за слова.
Речь идет о высказываниях, которые тот позволил себе во время пресс-конференции с россиянином Хабибом Нурмагомедовым.
По словам Хусейна Халиева, посмотрев видео с пресс-конференции, он убедился в том, что Конор Макгрегор - "большой мастер болтовни". Подобное допустимо "в Ирландии, Америке и еще где-то", отметил чеченский боец. Однако в случае с Чечней или Кавказом, необходимо отдавать себе отчет в том, что говорить.
Тридцатилетний Халиев заявил, что Макгрегору обязательно "придется ответить в клетке или за ее пределами" за свои реплики, ведь в Чечне не простят, если задета честь - родственников либо другого человека. "Жизнь не заканчивается боем с Хабибом", - резюмировал Халиев, посоветовав ирландцу, известному своим скандальным нравом, скорее раскаяться и извиниться.
Пресс-конференция перед поединком Нурмагомедова и Макгрегора, намеченным на 6 октября, была организована в ночь на 21 сентября. Ирландец оскорблял своего оппонента, предлагал ему виски и даже позволял себе резкие высказывания в адрес чеченского лидера Рамзана Кадырова. В частности, Макгрегор назвал главу российского региона диктатором.
Не так давно Макгрегор вновь начал цепляться к Нурмагомедову, высмеяв пост, опубликованный россиянином в Instagram. В прошлом бойцы уже устраивали в Сети перепалку, в которую начали втягиваться и их фанаты. Давний конфликт вновь обострился после нападения ирландца на автобус с бойцами накануне UFC 223. За эту выходку суд обязал Макгрегора пройти специальный курс по управлению гневом и приговорил к общественным работам.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|