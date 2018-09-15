Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Чеченский боец призвал Макгрегора раскаяться и извиниться

08:00

Фото: кадр видео с youtube.com



Чеченский боец смешанного стиля (ММА) Хусейн Халиев записал видеообращение к Конору Макгрегору, призвав ирландца ответить за слова.



Речь идет о высказываниях, которые тот позволил себе во время пресс-конференции с россиянином Хабибом Нурмагомедовым.



По словам Хусейна Халиева, посмотрев видео с пресс-конференции, он убедился в том, что Конор Макгрегор - "большой мастер болтовни". Подобное допустимо "в Ирландии, Америке и еще где-то", отметил чеченский боец. Однако в случае с Чечней или Кавказом, необходимо отдавать себе отчет в том, что говорить.



Тридцатилетний Халиев заявил, что Макгрегору обязательно "придется ответить в клетке или за ее пределами" за свои реплики, ведь в Чечне не простят, если задета честь - родственников либо другого человека. "Жизнь не заканчивается боем с Хабибом", - резюмировал Халиев, посоветовав ирландцу, известному своим скандальным нравом, скорее раскаяться и извиниться.



Пресс-конференция перед поединком Нурмагомедова и Макгрегора, намеченным на 6 октября, была организована в ночь на 21 сентября. Ирландец оскорблял своего оппонента, предлагал ему виски и даже позволял себе резкие высказывания в адрес чеченского лидера Рамзана Кадырова. В частности, Макгрегор назвал главу российского региона диктатором.



Не так давно Макгрегор вновь начал цепляться к Нурмагомедову, высмеяв пост, опубликованный россиянином в Instagram. В прошлом бойцы уже устраивали в Сети перепалку, в которую начали втягиваться и их фанаты. Давний конфликт вновь обострился после нападения ирландца на автобус с бойцами накануне UFC 223. За эту выходку суд обязал Макгрегора пройти специальный курс по управлению гневом и приговорил к общественным работам.



Автор: Злата Богатова

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