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В Краснодаре вынесли приговор сибирским «Бонни и Клайду»
24.9.2018 23:12
Фото: lefigaro.fr
В кубанской столице вынесли приговор по делу молодой пары из Иркутской области, передает агентство "Интерфакс-Юг". 27-летнего мужчину и его 20-летнюю подругу, которых в прессе ранее окрестили "сибирскими Бонни и Клайдом", приговорили к длительным срокам заключения.
В Краснодаре осуждены мужчина и женщина, обвинявшиеся в серии вооруженных нападений. По версии следствия, преступники грабили ювелирные салоны и магазины, почтовые отделения и АЗС. Попытка совершить нападение на банк оказалась провальной.
Как рассказали в пресс-службе краевой прокуратуры, оба подсудимых были признаны виновными по девятнадцати эпизодам. Мужчину приговорили к одиннадцати годам, а его подругу - к девяти. Отбывать наказание им предстоит в колонии строгого режима.
Преступления совершались в период с 2015 по 2017 год. На счету подсудимых - шесть вооруженных налетов на ювелирные салоны, почтовые отделения и АЗС, которые произошли на территории Иркутской области. Злоумышленники отправлялись на дело, имея при себе пистолеты системы "Макарова" и "ИЖ-71", а также газовый баллончик. Наиболее крупной добычей этого криминального союза стала кража ювелирных изделий - стоимость похищенного превысила два с половиной миллиона рублей.
Сразу после того, как сибирские оперативники установили личность подозреваемых и объявили их в федеральный розыск, парочка перебралась в Краснодар. На Кубани они успели совершить тринадцать вооруженных налетов.
Последним доказанным преступлением стала попытка ограбить отделение банка в Прикубанском округе Краснодара весной прошлого года. Пара намеревалась похитить хранившиеся в нем пятнадцать миллионов рублей, но не смогла. Вскоре оба преступника были пойманы - полицейские задержали их в арендованной квартире.
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