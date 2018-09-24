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В Индии унесло рекой туристический автобус
24.9.2018 18:22
Фото: yuga.ru
В Гималаях рекой смыло туристический автобус, передает агентство "Интерфакс".
Как стало известно, ЧП случилось на территории индийского штата Химачал-Прадеш.
По данным индийских СМИ, в штате, где тянутся хребты Гималаев, разлившейся после ливней рекой смыло туристический автобус. Транспортное средство, вес которого составляет около девятнадцати тонн, унесло водой.
К счастью, внутри автобуса, который в момент ЧП находился стоянке, никого не было.
Ранее на территории индийского штата Химачал-Прадеш прошли сильные ливни. Продолжительные дожди спровоцировали наводнения и оползни. Из-за стихийного бедствия оказалось блокированным движение автотранспорта по целому ряду магистралей. В отдельных районах выпал снег.
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