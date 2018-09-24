|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
Под Саратовом дорожная авария унесла пять жизней
24.9.2018 11:59
Фото: rl0.ru
Правоохранительные органы Саратовской области приступили к расследованию по факту дорожной аварии. в которой погибли пять человек. Как передает агентство "Интерфакс", столкнулись грузовой автомобиль и легковая машина.
Трагический инцидент случился в городе Балаково. Как рассказали представители местных экстренных служб, в дорожной аварии погибли пять человек. Сообщение о ДТП поступило на пульт оперативных служб около 7:30 по московскому времени. Прибыв к месту происшествия, правоохранители установили, что столкнулись грузовая "ГАЗель" и легковая автомашина марки "Рено".
Жертвами инцидента стали все, кто находился в иномарке. Мужчину, управлявшего грузовиком, экстренно госпитализировали. Сведений о его состоянии пока нет.
Информации о том, что могло стать причиной смертельной аварии, из официальных источников на данный момент не поступало. Обстоятельства случившегося выясняются.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|