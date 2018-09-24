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Под Саратовом дорожная авария унесла пять жизней


24.9.2018 11:59
Под Саратовом дорожная авария унесла пять жизнейФото: rl0.ru

Правоохранительные органы Саратовской области приступили к расследованию по факту дорожной аварии. в которой погибли пять человек. Как передает агентство "Интерфакс", столкнулись грузовой автомобиль и легковая машина.

Трагический инцидент случился в городе Балаково. Как рассказали представители местных экстренных служб, в дорожной аварии погибли пять человек. Сообщение о ДТП поступило на пульт оперативных служб около 7:30 по московскому времени. Прибыв к месту происшествия, правоохранители установили, что столкнулись грузовая "ГАЗель" и легковая автомашина марки "Рено".

Жертвами инцидента стали все, кто находился в иномарке. Мужчину, управлявшего грузовиком, экстренно госпитализировали. Сведений о его состоянии пока нет.

Информации о том, что могло стать причиной смертельной аварии, из официальных источников на данный момент не поступало. Обстоятельства случившегося выясняются.

Автор: Злата Богатова

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