ИнтерНовости - новости в стране и мире
Дочь британского миллионера погибла из-за бутерброда‍, купленного в аэропорту
Дочь британского миллионера погибла из-за бутерброда‍, купленного в аэропорту
Жириновского вызвали на допрос в СБУ
 Жириновского вызвали на допрос в СБУ
Парапланерист из Москвы разбился на соревнованиях в КБР
Парапланерист из Москвы разбился на соревнованиях в КБР
 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
Жириновского вызвали на допрос в СБУ Жириновского вызвали на допрос в СБУ
Помпео: действия РФ не приносят пользу ни на Украине, ни в СирииПомпео: действия РФ не приносят пользу ни на Украине, ни в Сирии
Раскрыта загадка самой известной оптической иллюзииРаскрыта загадка самой известной оптической иллюзии
Дипломаты подтвердили сведения об аресте россиянина в ОслоДипломаты подтвердили сведения об аресте россиянина в Осло
Дочь британского миллионера погибла из-за бутерброда‍, купленного в аэропортуДочь британского миллионера погибла из-за бутерброда‍, купленного в аэропорту

Новости шоу-бизнеса

Подпишитесь на нашу рассылку




Женская сеть myJulia.ru

Жизненный успех, родительская любовь и истинные ценностиЖизненный успех, родительская любовь и истинные ценности
НежданчикНежданчик
Отзывы о ГлобалМед: личный опыт нашего корреспондентаОтзывы о ГлобалМед: личный опыт нашего корреспондента
Правила выбора кожаного рюкзакаПравила выбора кожаного рюкзака
Аринкины шалостиАринкины шалости

 Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Раскрыта загадка самой известной оптической иллюзии


23.9.2018 23:28
Раскрыта загадка самой известной оптической иллюзииФото: b17.ru

Ученым удалось разгадать тайну одной из наиболее знаменитых оптических иллюзий, передает РИА Новости.

Как показали результаты эксперимента, восприятие рисунка Уильяма Эли Хилла зависит от возраста человека.

Исследование проводилось группой специалистов из Университета Флиндерса и Университета Южной Австралии, которые решили разгадать тайну одной из самых оптических иллюзий - рисунка "Моя жена и теща". Впервые он был опубликован на страницах журнала "Юный юмор" более века назад, 6 ноября 1915 года. Особенность этой картины заключена в том, что изображение скрывает сразу двух женщин - молодую, которая  стоит, отвернувшись, и пожилую, запечатленную художником в профиль.

Участниками эксперимента стали свыше шестисот человек из двадцати двух стран. Большинство добровольцев были жителями Соединенных Штатов. Средний возраст испытуемых составил тридцать три года.

Как оказалось, участники, которым было меньше тридцати, чаще распознавали на картине молодую женщину, тогда как более взрослые люди чаще видели пожилую. Любопытно, что чем моложе были участники, тем меньший возраст они пытались приписать девушке, изображенной на рисунке Уильяма Эли Хилла.

Автор: Злата Богатова

Добавить комментарий

Для добавления комментария заполните все поля формы:
*Ваше имя или псевдоним:


*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):


*Ваш комментарий:


*Введите цифры, которые Вы видите:
34876
Цифры:


Смотрите еще:

Тайны дня


Поиск

<< Сентябрь 2018
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1
 2
3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
 11
 12
 13
 14
 15
 16
17
 18
 19
 20
 21
 22
 23
24
 25
 26
 27
 28
 29
 30

Популярное

В декабре Тилль Линдеманн совершит тур по российским городамВ декабре Тилль Линдеманн совершит тур по российским городам
СМИ сообщают о множестве погибших при стрельбе в штате МэрилендСМИ сообщают о множестве погибших при стрельбе в штате Мэриленд
Стали известны подробности отравления пары в ресторане в Солсбери‍Стали известны подробности отравления пары в ресторане в Солсбери‍
Столетний житель Ставрополья погиб в ДТП, три человека пострадалиСтолетний житель Ставрополья погиб в ДТП, три человека пострадали
В конкурсе скрипачей Спивакова в Уфе победила 15-летняя испанкаВ конкурсе скрипачей Спивакова в Уфе победила 15-летняя испанка

Кулинарные рецепты на Поваренке


Наш опрос:

Что вы ждете от нового, 2018, года? (30.8.2017)






Голосов: 779


 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
ИнтерНовости - новости в стране и мире
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
XML ИнтерновостиПерепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru