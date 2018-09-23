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Раскрыта загадка самой известной оптической иллюзии
23.9.2018 23:28
Фото: b17.ru
Ученым удалось разгадать тайну одной из наиболее знаменитых оптических иллюзий, передает РИА Новости.
Как показали результаты эксперимента, восприятие рисунка Уильяма Эли Хилла зависит от возраста человека.
Исследование проводилось группой специалистов из Университета Флиндерса и Университета Южной Австралии, которые решили разгадать тайну одной из самых оптических иллюзий - рисунка "Моя жена и теща". Впервые он был опубликован на страницах журнала "Юный юмор" более века назад, 6 ноября 1915 года. Особенность этой картины заключена в том, что изображение скрывает сразу двух женщин - молодую, которая стоит, отвернувшись, и пожилую, запечатленную художником в профиль.
Участниками эксперимента стали свыше шестисот человек из двадцати двух стран. Большинство добровольцев были жителями Соединенных Штатов. Средний возраст испытуемых составил тридцать три года.
Как оказалось, участники, которым было меньше тридцати, чаще распознавали на картине молодую женщину, тогда как более взрослые люди чаще видели пожилую. Любопытно, что чем моложе были участники, тем меньший возраст они пытались приписать девушке, изображенной на рисунке Уильяма Эли Хилла.
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