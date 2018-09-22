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Минобороны РФ обвинили ВС Израиля в «преступной халатности»


13:46
Минобороны РФ обвинили ВС Израиля в «преступной халатности»Фото: stavropolye.tv

Враждебными сочли действия израильтян при крушении российского самолета Ил-20 в отечественном военном ведомстве, передает РБК.

Как отметил генерал-майор Игорь Конашенков, иностранные пилоты подставили под ракету наш самолет, пытаясь спасти себя.

По словам официального представителя российского Минобороны, речь идет либо о непрофессионализме, либо о преступной халатности. Генерал-майор Игорь Конашенков подчеркнул, что вина за эту трагедию полностью лежит на ВВС еврейского государства, всех, кто принимал решение о такого рода действиях.

Российский Ил-20 пропал над Средиземным морем в момент, когда израильские истребители F-16 в очередной раз атаковали объекты на территории сирийской Латакии. Позже стало известно о том, что воздушное судно, на борту которого находились четырнадцать человек, разбилось. Фрагменты самолета  обнаружили у берегов САР.

В 22.03 выпущенная сирийцами зенитная ракета поразила российский военные самолет Ил-20, который оказался наиболее крупной и ближней целью. Командир экипажа успел доложить о том, что на борту начался пожар, поэтому самолет приступает к экстренному снижению. Через четыре минуты воздушное судно пропало с экранов радиолокационных средств.

Ранее в израильских СМИ распространились публикации о том, что глава российского государства Владимир Путин после крушения самолета якобы отказывался говорить по телефону с сирийским коллегой Башаром Асадом. Пресс-секретарь президента РФ решительно опроверг эту информацию.

Автор: Злата Богатова

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