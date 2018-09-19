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Песков опроверг сведения о том, что Путин отказывался говорить с Асадом
16:45
Фото: rv.ru
Публикации в средствах массовой информации о том, что глава российского государства якобы отказывался говорить по телефону с сирийским коллегой, не соответствуют действительности. Об этом заявил пресс-секретарь Владимира Путина.
Дмитрий Песков прокомментировал сообщения о том, что глава РФ Владимир Путин после крушения Ил-20 в Сирии якобы не принимал звонки от президента САР Башара Асада. Как заявил официальный представитель Кремля, эта информация, распространившаяся в прессе, не соответствует действительности.
Песков также призвал не верить "сообщениям израильских СМИ", рассказывающих о рассерженном Путине, который не принимал звонки Асада. В результате сирийскому лидеру пришлось отправлять телеграмму.
Напомним, накануне прибывшие в Москву с официальным визитом израильские военные передали российской стороне сведения о крушении Ил-20. Как указывалось в официальном заявлении армии ближневосточного государства, представители военных структур также поделились информацией о деятельности Ирана в Сирии.
Российский военный самолет Ил-20 пропал над Средиземным морем 17 сентября, около 23 часов по Москве. Практически в то же время израильские истребители F-16 в очередной раз атаковали объекты на территории сирийской Латакии. Позже стало известно о том, что воздушное судно, на борту которого находились четырнадцать человек, разбилось. Фрагменты самолета обнаружили у берегов САР.
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