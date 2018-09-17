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Шойгу: Израиль виновен в гибели Ил-20
13:18
Фото: gazetanova.ru
Ответственность за гибель российского Ил-20 полностью лежит на Израиле, заявил глава отечественного военного ведомства Сергей Шойгу.
Как передает агентство "Интерфакс", министр уже провел телефонную беседу с иностранным коллегой Авигдором Либерманом.
Сергей Шойгу во время разговора с главой Минобороны еврейского государства заявил о полной ответственности израильтян за крушение российского самолета Ил-20.
Ранее стало известно об обнаружении обломков военного воздушного судна у побережья Сирии. Как сообщили в Минобороны РФ, фрагменты пропавшего самолета Ил-20 были найдены к западу от населенного пункта Баниас. Обломки воздушного судна и фрагменты тел погибших военнослужащих сейчас извлекают из воды.
Российский Ил-20, на борту которого находились четырнадцать человек, пропал над Средиземным морем накануне, 17 сентября, примерно в 23 часа по московскому времени. В это же время истребители F-16 ВВС еврейского государства осуществили атаку по объектам, расположенным на территории сирийской Латакии. Российский самолет, возвращавшийся на базу Хмеймим, в тот момент находился на расстоянии примерно 35 км от берегов Сирии.
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