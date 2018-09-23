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В Баку проснулся второй в мире по величине грязевой вулкан
23.9.2018 12:58
Фото: ikrim.net
В Баку зафиксировано извержение второго по размеру грязевого вулкана в мире - Отман-Боздаг.
Как указывается на портале азербайджанского Минэкологии, это событие случилось сегодня примерно в девять утра по местному времени.
В сообщении на сайте ведомства, отмечается, что на территории Гарадагского района Баку начал проявлять активность вулкан Отман-Боздаг. Грязевые массы были выброшены на высоту до трехсот метров. Одновременно рядом с вулканом начали появляться множественные трещины. Глубина их доходит до сорока метров.
Повторный выброс вулкана специалисты зафиксировали примерно спустя час после первого извержения.
Ранее Отман-Боздаг, считающийся вторым по величине грязевым вулканом на планете, был активен в феврале прошлого года.
В конце прошлого марта произошло извержение грязевого вулкана Айрантокен. Он расположен в том же Гарадагском районе. Выброс, продолжавшийся примерно в течение семи минут, сопровождался 150-метровым столбом пламени.
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