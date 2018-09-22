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В Русском музее начала работу выставка отечественного экспрессионизма
22.9.2018 15:34
Фото: rackcdn.com
Полотна Кандинского и Шагала показывают в компании экспрессионистов в Русском музее.
Как передают российские СМИМ, экспозиция включает около двухсот произведений искусства, которые были созданы в период от начала XX века до 1930-х годов.
По словам организаторов, проект стал первой в нашей стране масштабной выставкой, которая полностью посвященная экспрессионизму. Представители музея отобрали для нее отдельные произведения различных художников, которые могут быть причислены к экспрессионистическим. Речь идет о передаче сильных чувств, где ради этого меняются привычные формы и цвета предметов, а также выражения лиц.
В рамках выставки представлены живопись и графика, литография и скульптура, отдельное место занимают плакаты. Экспонаты хронологически выстроены и разделены по группам соответствующих художественных объединений того периода.
В качестве генерального спонсора выставки, которая будет работать до 19 ноября, выступил банк ВТБ.
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