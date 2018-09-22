Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В Тамбове машина врезалась в асфальтовый каток: погибли 4 человека

22.9.2018 21:11

Фото: livejournal.com



В Тамбове четыре человека получили смертельные травмы в аварии с участием катка для укладки асфальта.



От полученных травм скончались водитель автомобиля Lada Priora и трое его пассажиров, передает ТАСС.





Со ссылкой на пресс-службу регионального управления ГИБДД сообщается, что еще одного пассажира после аварии экстренно госпитализировали. В момент поступления пострадавшего в больницу врачи оценивали его состояние как тяжелое.



Смертельное ДТП случилось около 03:48 по московскому времени. Инцидент зафиксирован на пересечении улиц Мичуринской и Пролетарской. В ведомстве пояснили, что автомобиль Lada Priora под управлением 21-летнего мужчины на полном ходу въехал в каток, который в тот момент стоял на дороге. Движение по участку проезжей части, где произошла авария, не перекрывалось, отметили представители ГИБДД.



В ходе начатой проверки уже установлено, что освещение в месте ЧП нарушено не было, а также имелись знаки, предупреждающие о проведении ремонтных работ. Обстоятельства трагического инцидента продолжают выяснять местные правоохранители.



Автор: Злата Богатова

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