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В Танзании число жертв крушения парома превысило 200 человек
22.9.2018 16:36
Фото: kurskcity.ru
Количество жертв крушения парома в Танзании достигло 207 человек, передает информационное агентство France-Presse.
Со ссылкой на данные местной радиостанции отмечается, что на месте ЧП продолжаются поисковые мероприятия.
Ранее официальные представители правоохранительных органов страны подтвердили сведения о том, что жертвами ЧП на озере Виктория на севере Танзании стали 136 человек.
Согласно уточненной информации, судно, на борту которого могло находиться около четырехсот человек, опрокинулось, а потом затонуло между островами Юкора и Буголора. По данным ряда источников, паром потерпел крушение на незначительном расстоянии от места предполагаемой швартовки.
В качестве вероятной причины крушения местные власти называют перегруженность судна. Как указывают местные СМИ, кроме сотен людей на пароме находились различные грузы.
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