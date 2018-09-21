|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
В Танзании более 130 человек погибли при опрокидывании перегруженного парома
21.9.2018 18:15
Фото: s1.n1.by
Власти Танзании подтвердили информацию о гибели 136 человек в результате крушения парома. Как сообщает агентство Рейтер, всего на судне находилось порядка трехсот пассажиров. На месте ЧП сейчас продолжается поисково-спасательная операция.
Со ссылкой на представителей местной полиции отмечается, что причиной трагедии могли стать грубые нарушения техники безопасности. Как полагают правоохранители, на борту парома находилось вдвое больше людей, чем это было допустимо. Кроме того, судно перевозило грузы - бананы, кукурузу и цемент.
Паром опрокинулся в минувший четверг, 20 сентября, вскоре после отплытия с острова Юкор. Обстоятельства инцидента сейчас выясняют правоохранительные органы.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|