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Египетские ученые нашли саркофаг с мумией конца династического периода
22.9.2018 09:29
Фото: livejournal.com
На юге Египта археологам удалось отыскать саркофаг с мумией, передает ТАСС.
По мнению ученых, это захоронение, предположительно, можно отнести к последним векам династического периода.
Не известное до сих пор древнее захоронение было обнаружено в ходе археологической экспедиции, которая организована под эгидой египетского Министерства по делам древностей. Ученые, работая на территории южной провинции Асуан, нашли редкого вида саркофаг с сохранившейся мумией.
Останки покойного, в соответствии с погребальными традициями того периода, обернуты в расписные полотна. Исследователи полагают, что найденное ими захоронение было сделано в последние века династического периода.
Напомним, не так давно отечественными учеными на Кубани был найден бальзамарий, внутри которого сохранилась некая жидкость. Как полагают исследователи, она была залита во время захоронения, т.е. в I веке н.э.
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