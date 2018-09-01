ИнтерНовости - новости в стране и мире
В Газе более 180 палестинцев ранены в стычках с израильскими силовиками
В Газе более 180 палестинцев ранены в стычках с израильскими силовиками
В Сочи самолет выкатился за пределы полосы и загорелся: пострадали 18 человек
В Сочи самолет выкатился за пределы полосы и загорелся: пострадали 18 человек
СМИ: Илона Маска пытались сместить с должности главы Tesla
СМИ: Илона Маска пытались сместить с должности главы Tesla
 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
Советник главы ДНР назвал организаторов покушения на ЗахарченкоСоветник главы ДНР назвал организаторов покушения на Захарченко
Иракский посол в РФ опроверг информацию о недопуске российского самолета Иракский посол в РФ опроверг информацию о недопуске российского самолета
В Малайзии пропали две свидетельницы покушения на Ким Чен Нама В Малайзии пропали две свидетельницы покушения на Ким Чен Нама
Близ Пальмиры произошло столкновение сирийских войск с боевиками‍, пытавшимися пойти в прорывБлиз Пальмиры произошло столкновение сирийских войск с боевиками‍, пытавшимися пойти в прорыв
Российские археологи обнаружили сосуд с неизвестной жидкостью, запечатанный 2 тыс. лет назад Российские археологи обнаружили сосуд с неизвестной жидкостью, запечатанный 2 тыс. лет назад

Новости шоу-бизнеса

Подпишитесь на нашу рассылку




Женская сеть myJulia.ru

Жизненный успех, родительская любовь и истинные ценностиЖизненный успех, родительская любовь и истинные ценности
НежданчикНежданчик
Аринкины шалостиАринкины шалости
Эстафета "Селфи в маске" с NATURALIST на MyCharm.ruЭстафета "Селфи в маске" с NATURALIST на MyCharm.ru
Ксёмино счастье (мундиалю посвящается)Ксёмино счастье (мундиалю посвящается)

 Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Российские археологи обнаружили сосуд с неизвестной жидкостью, запечатанный 2 тыс. лет назад


1.9.2018 16:20
Российские археологи обнаружили сосуд с неизвестной жидкостью, запечатанный 2 тыс. лет назад Фото: newauction.ru

На Кубани в гробнице I века н.э. найден стеклянный сосуд - бальзамарий, внутри которого до сих пор сохранилась некая жидкость, залитая при захоронении. Как передает ТАСС, состав загадочного вещества будут определять в Москве.

По словам Владимира Кузнецова, возглавляющего Фанагорийскую археологическую экспедицию, бальзамарий был найден в гробнице римского периода. Ранее ее обнаружили на Восточном некрополе античной Фанагории, считавшейся второй столицей древнего Боспорского царства. Судя по обнаруженным в месте захоронения фрагментам роскошной утвари, там покоились останки богатых и знатный горожан. В общей сложности ученые нашли в склепе семь саркофагов. В них были захоронены как взрослые, так и дети.

Довольно крупный сосуд был замечен исследователями рядом с телом воина-всадника. Внутри стеклянного бальзамария сохранилась загадочная жидкость. В прошлом все найденные сосуда такого рода были пустыми либо внутри находился лишь грунт, просочившийся туда за две тысячи лет. В этом же бальзамарии, который заполнен до половины, можно различить не только прозрачное содержимое, но и более темный осадок.

Первоначально горловину бутылки закрыли пробкой, но позже, когда обрушился свод склепа, сосуд оказался герметично запечатан глиной. Поэтому есть шанс, что ученые смогут выяснить состав этой жидкости. Проводить соответствующие исследования будут в Москве, куда направят уникальную находку.

Автор: Злата Богатова

Добавить комментарий

Для добавления комментария заполните все поля формы:
*Ваше имя или псевдоним:


*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):


*Ваш комментарий:


*Введите цифры, которые Вы видите:
34876
Цифры:


Смотрите еще:

Тайны дня


Поиск

<< Сентябрь 2018
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1
 2
3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
 11
 12
 13
 14
 15
 16
17
 18
 19
 20
 21
 22
 23
24
 25
 26
 27
 28
 29
 30

Популярное

Путин объявил о смягчении пенсионных измененийПутин объявил о смягчении пенсионных изменений
Жители района Приморья объявили голодовку из-за предполагаемого подкупа избирателейЖители района Приморья объявили голодовку из-за предполагаемого подкупа избирателей
В центре Москвы выпал из окна вице-президент НЛМКВ центре Москвы выпал из окна вице-президент НЛМК
Дэрил Ханна тайно вышла замуж за Нила ЯнгаДэрил Ханна тайно вышла замуж за Нила Янга
В Сирии боевики готовят атаку на Хаму и АлеппоВ Сирии боевики готовят атаку на Хаму и Алеппо

Кулинарные рецепты на Поваренке


Наш опрос:

Что вы ждете от нового, 2018, года? (30.8.2017)






Голосов: 773


 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
ИнтерНовости - новости в стране и мире
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
XML ИнтерновостиПерепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru