Новости шоу-бизнеса

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Российские археологи обнаружили сосуд с неизвестной жидкостью, запечатанный 2 тыс. лет назад
1.9.2018 16:20
Фото: newauction.ru
На Кубани в гробнице I века н.э. найден стеклянный сосуд - бальзамарий, внутри которого до сих пор сохранилась некая жидкость, залитая при захоронении. Как передает ТАСС, состав загадочного вещества будут определять в Москве.
По словам Владимира Кузнецова, возглавляющего Фанагорийскую археологическую экспедицию, бальзамарий был найден в гробнице римского периода. Ранее ее обнаружили на Восточном некрополе античной Фанагории, считавшейся второй столицей древнего Боспорского царства. Судя по обнаруженным в месте захоронения фрагментам роскошной утвари, там покоились останки богатых и знатный горожан. В общей сложности ученые нашли в склепе семь саркофагов. В них были захоронены как взрослые, так и дети.
Довольно крупный сосуд был замечен исследователями рядом с телом воина-всадника. Внутри стеклянного бальзамария сохранилась загадочная жидкость. В прошлом все найденные сосуда такого рода были пустыми либо внутри находился лишь грунт, просочившийся туда за две тысячи лет. В этом же бальзамарии, который заполнен до половины, можно различить не только прозрачное содержимое, но и более темный осадок.
Первоначально горловину бутылки закрыли пробкой, но позже, когда обрушился свод склепа, сосуд оказался герметично запечатан глиной. Поэтому есть шанс, что ученые смогут выяснить состав этой жидкости. Проводить соответствующие исследования будут в Москве, куда направят уникальную находку.
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