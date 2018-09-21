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В Лондоне начала работу выставка о судьбе Николая II и его семьи


21.9.2018 14:59
В Лондоне начала работу выставка о судьбе Николая II и его семьиФото: livejournal.com

В британской столице открывается выставка, посвященная столетней годовщине расстрела Романовых.

Как передает ТАСС, экспозиция будет работать в лондонском Музее науки. По словам организаторов, выставка включает в себя шесть разделов. Все они объединены общей темой истории семьи последнего российского императора.

Выставка носит название "Последний царь: кровь и революция" (The Last Tsar: Blood and Revolution). Основу экспозиции составили порядка полутора сотен фотографий и картин, а также предметов одежды и украшений, редких артефактов. Материалы для выставки были взяты из различных архивов и музеев, собраний российских, британских и американских коллекционеров.

По словам руководителя Музея науки Иэна Блэтчфорда, люди зачастую думают о Романовых "в довольно сентиментальном ключе". Однако в действительности последнего российского императора вполне можно считать "пионером научного прогресса своего времени", и организаторы постарались это показать. Посетителям также представится уникальная возможность получить представление о том, насколько противоречивой была фигура Николая II, отметил директор музея.

Отдельные разделы экспозиции организаторы посвятили семье Романовых в целом, связям их с английской монархией, императрице Александре Федоровне и ее сыну, развитию российской системы здравоохранения в тот период и трагическим событиям 17 июля 1918 года, когда члены царской семьи были жестоко убиты вместе с несколькими приближенными лицами. В последнем разделе рассказывается о том, как британские эксперты проводили генетические анализы, которые позволили идентифицировать останки, обнаруженные на Урале в 1991-х годах.

Выставку можно будет посетить вплоть до 24 марта 2019 года. Вход на нее бесплатный.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 222

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