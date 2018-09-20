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Израильские военные передали РФ данные о сбитом Ил-20
20.9.2018 21:04
Фото: mytashkent.uz
Израильтяне передали российским военным сведения о крушении Ил-20.
Как указано в официальном заявлении представителя армии ближневосточного государства, это произошло во время встречи делегаций, которая состоялась в Москве.
Ранее стало известно о прибытии в российскую столицу командующего ВВС Израиля Амикама Норкина и группы сопровождающих лиц. В ходе этого визита представители военных структур еврейского государства поделились сведениями о расследовании по факту крушения российского самолета Ил-20.
Кроме информации об инциденте российской стороне были переданы сведения деятельности Ирана в Сирии, указала в своем сообщении Армия обороны Израиля.
Напомним, ранее представители МИД еврейского государства заявили, что отказываются от каких-либо комментариев по поводу катастрофы с российским самолетом, после чего в МИД России был вызван посол Израиля.
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