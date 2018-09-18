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В МИД вызвали посла Израиля


08:39
В МИД вызвали посла ИзраиляФото: livejournal.com

В МИД России вызван посол Израиля в связи с крушением в Сирии самолета Ил-20.

По данным российских СМИ, ранее представители МИД еврейского государства заявили, что отказываются от каких-либо комментариев.

В отечественное внешнеполитическое ведомства после крушения российского самолета Ил-20 в Сирии вызвали временного поверенного в делах еврейского государства в Москве Керен Коэн-Гат.

Ранее в ряде СМИ появились сообщения о том, что воздушное судно могло быть сбито средствами ПВО САР. Однако в российском Минобороны убеждены, что сирийцев "подставила" израильская сторона. Соответствующее заявление сделал глава военного ведомства Сергей Шойгу.

Глава российского государства Владимир Путин, выразив соболезнования близким погибших, назвал катастрофу цепью трагических случайных совпадений.

Автор: Злата Богатова

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