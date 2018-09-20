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В Новой Зеландии на пляже найдена гигантская ядовитая медуза
В Новой Зеландии на пляже найдена гигантская ядовитая медуза
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В Новой Зеландии на пляже найдена гигантская ядовитая медуза


20.9.2018 16:49
В Новой Зеландии на пляже найдена гигантская ядовитая медузаФото: planet-today.ru

Пульсирующее существо огромного размера обнаружено на побережье в Новой Зеландии.

Как передает РИА Новости, речь идет об огромной монструозной медузе, выброшенной на берег.

По данным портала Stuff.co.nz, удивительная находка была сделана Ив и Адамом Дикинсон, которые прогуливались по одному из пляжей в окрестностях небольшого города Уоркуэрт на Северном острове. Как рассказали Дикинсоны, на побережье он увидели множество медуз, они были повсюду. Однако одно из морских существ оказалось не похожим на других. По словам женщины, ее форма и цвет были очень необычными.

Предположительно, речь идет о ядовитой медузе, которая относится к виду волосистая цианея. Ученый из Национального института исследований воды и атмосферы (NIWA) Диана Макферсон, прокомментировав находку, пояснила, что представители этого вида довольно часто появляются в Новой Зеландии, но лишь с наступлением теплого времени, как только "начинает цвести планктон".

Автор: Злата Богатова

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