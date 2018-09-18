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На Филиппинах число жертв тайфуна возросло до 81
11:07
Фото: achtungpartisanen.ru
На Филиппинах число жертв тайфуна "Мангхут" превысило восемьдесят человек, передает агентство "Синьхуа".
Неизвестной пока остается судьба еще примерно семидесяти местных жителей.
Наибольшее количество погибших из-за тайфуна - свыше пятидесяти человек - пришлось на Кордильерский административный регион, который находится на острове Лусон. В этом регионе из-за тайфуна произошли многочисленные сходы грунта.
Самое большое число пропавших без вести людей было зафиксировано на территории муниципалитета Итогон, который расположен в провинции Бенгет. Как заявили в экстренном штабе, сформированном ранее местными властями, поисково-спасательные работы сейчас активно продолжаются.
По предварительным данным, экономический ущерб от стихийного бедствия уже превысил четырнадцать миллиардов филиппинских песо (свыше 264 миллиона долларов США).
Напомним, мощный тихоокеанский тайфун "Мангхут", ставший в этом сезоне уже двадцать вторым, достиг берегов острова Лусон в минувшую субботу, 15 сентября. Днем позже стихия добралась и территории Китая, после чего начала двигаться вглубь материка. Китайские СМИ сообщают о том, что жертвами непогоды уже стали пять человек. За медицинской помощью были вынуждены обратиться около четырехсот пострадавших.
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