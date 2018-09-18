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Путин высказался о причинах крушения Ил-20 у берегов Сирии
18.9.2018 22:55
Фото: azerbaycan24.com
Цепью трагических обстоятельств назвал крушение российского самолета Ил-20 над Средиземным морем глава РФ.
Владимир Путин выразил соболезнования родным погибших российских военных.
По словам российского лидера, гибель людей при таких трагических обстоятельствах является общей бедой для страны и ее народа. Выразив соболезнования близким погибших, Владимир Путин затронул тему сравнения инцидента с крушением российского самолета, который был сбит турецким истребителем. По словам президента РФ, в данном случае речь идет о другой ситуации, скорее, цепи "трагических случайных обстоятельств".
Путин подчеркнул, что после случившегося российская сторона предпримет меры для дополнительного обеспечения безопасности наших военных в САР. Глава государства при этом заверил, что ответные шаги не останутся незамеченными.
Ранее глава отечественного военного ведомства Сергей Шойгу возложил на Израиль ответственность за гибель российского Ил-20. После инцидента министр провел телефонную беседу с иностранным коллегой Авигдором Либерманом, сделав соответствующее заявление.
Российский Ил-20, на борту которого находились четырнадцать человек, пропал над Средиземным морем накануне, 17 сентября, примерно в 23 часа по московскому времени. В это же время истребители F-16 ВВС еврейского государства осуществили атаку по объектам, расположенным на территории сирийской Латакии. Российский самолет, возвращавшийся на базу Хмеймим, в тот момент находился на расстоянии примерно 35 км от берегов Сирии. Позже были найдены обломки самолета и тела погибших военнослужащих.
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