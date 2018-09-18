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Названы основные признаки депрессии
07:31
Фото: doxologia.ro
На сегодняшний день каждый пятый житель нашей планеты уже страдает депрессией либо с большой вероятностью столкнется с этой неприятностью в ближайшем будущем, пишут "Известия" со ссылкой на доктора медицинских наук, завкафедрой психиатрии и медицинской психологии РНИМУ им. Н.И. Пирогова Андрея Шмиловича.
Учитывая данные официальной статистики, депрессия сейчас стала очень распространенной проблемой, указал ученый. Андрей Шмилович также перечислил основные признаки депрессии.
По мнению эксперта, первый из главных признаков расстройства этого вида имеет тесную связь с вегетативными нарушениями. Например, люди начинают просыпаться слишком рано, ощущая сильное сердцебиение и сухость во рту. Случается, что у пациентов острая беспричинная тревога может сочетаться с проблемами со стулом.
Шмилович отметил, что еще один важный признак - частая перемена настроения, причем с утра человек зачастую чувствует себя более подавленным.
Третий признак, рассказал специалист, представляет собой так называемую ангедонию. Люди постепенно теряют чувство удовольствия от жизни и даже не стремятся вернуть его, и это может свидетельствовать о клинической депрессии.
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