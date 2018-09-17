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На борту российского Ил-20, пропавшего над Средиземным морем, было 14 военных
07:55
Фото: mytashkent.uz
В Минобороны подтвердили информацию об исчезновении российского Ил-20 над Средиземным морем, передает ТАСС.
На борту военного самолета находились четырнадцать человек.
Как стало известно, воздушное судно пропало с радаров после того, как истребители F-16 ВВС еврейского государства осуществили атаку по объектам, расположенным на территории сирийской Латакии. Инцидент зафиксирован накануне, 17 сентября, примерно в 23 часа по московскому времени.
Связь с экипажем российского самолета Ил-20 была потеряна, когда судно возвращалось на базу Хмеймим. В тот момент самолет находился на расстоянии примерно 35 км от берегов Сирии.
Информации о судьбе российских военных, которые находились на борту самолета Ил-20, пока нет, заявили представители отечественного оборонного ведомства.
Как уже сообщалось, ранее сирийским ПВО удалось отразить израильские удары в районе аэропорта Дамаска. В атакованном районе прогремели несколько взрывов. Сведений о разрушениях и пострадавших в результате инцидента из официальных источников пока не поступало.
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