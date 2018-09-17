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Полиция работает с очевидцами покушения на Бадри Шенгелию, застреленного в Ленобласти
06:50
Фото: livejournal.com
Найдены свидетели убийства Бадри Шенгелии, который накануне был расстрелян под Санкт-Петербургом, передают российские СМИ.
С очевидцами уже работают сотрудники правоохранительных органах.
По данным ряда открытых источников со ссылкой на полицию Северной столицы, в ходе начатого расследования оперативным сотрудникам удалось отыскать нескольких свидетелей покушения на бизнесмена Бадри Шенгелии. Невольные очевидцы убийства, случившегося накануне во Всеволожском районе Ленобласти, опрашиваются полицейскими.
Отмечается, что правоохранители надеются получить какие-либо сведения от водителей, проезжавших в момент ЧП по Новоприозерскому шоссе, где было совершено преступление.
Ранее в СМИ появились сообщения о гибели 65-летний Бадри Шенгелии. Автомобиль Mercedes, которым он управлял, был обстрелян из автоматического оружия неизвестными на 249-м км указанного шоссе. Сигнал о машине, в которой было найдено тело мужчины, поступил в экстренные службы около 13.30 по местному времени.
Отмечалось, что по машине было сделано не менее шести выстрелов. После покушения иномарку вынесло на обочину, поэтому движение по трассе не приостанавливалось.
В прошлом Бадри Шенгелия, занимавшийся предпринимательской деятельностью и достаточно известный в Петербурге, давал показания в рамках дела, возбужденного в отношении главаря Тамбовской ОПГ Владимира Барсукова (Кумарина). Шенгелия также был в числе фигурантов громкого дела главы Управления собственной безопасности СКР Михаила Максименко, которого признали виновным во взяточничестве.
В качестве мотива покушения в прессе упоминается месть сообщников Барсукова-Курмарина, который был приговорен к двадцати трем годам лишения свободы.
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