|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
В Нигерии растет число жертв наводнения: подтверждена гибель более 100 человек
06:00
Фото: catastropha.ru
В Нигерии свыше ста человек погибли из-за наводнений, спровоцированных продолжительными ливнями. Все смертельные случаи были зафиксированы в течение нескольких последних дней. Как стало известно, из берегов вышли две крупнейшие реки страны - Нигер и Бенуэ.
По данным Би-би-си, власти Нигерии официально подтвердили информацию о том, что жертвами обширных наводнений за последние дни стали более ста человек.
Со ссылкой на Национальное управление по борьбе с последствиями стихийных бедствий страны отмечается, что наибольший ущерб стихия нанесла сельским районам. На текущий момент затопленными там остаются посевы продовольственных культур, а также множество жилых зданий и автомобильных дорог.
Покинуть свои дома пришлось тысячам жителей центральных и южных районов Нигерии. Самая сложная обстановка сейчас складывается на территории штата Нигер, где было зафиксировано сорок смертельных случаев. Всего же от стихии пострадали жители двенадцати штатов.
Метеорологи предупреждают, что дожди в Нигерии в ближайшее время не окончатся, поэтому руководство страны уже рассматривает вопрос о введении режима ЧП.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|