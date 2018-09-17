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В Омске молодых супругов убило упавшим после ДТП светофором
17.9.2018 18:43
Фото: livejournal.com
В Омске выясняют обстоятельства дорожной аварии, в результате которой погибла молодая пара.
Мужчина и женщина получили смертельные травмы в результате падения светофорного столба, в который врезалась машина.
Смертельное ДТП случилось в минувшее воскресенье, 16 сентября, на перекрестке улиц 24-й Северной и Герцена, рассказали журналистам представители местных правоохранительных органов. В результате столкновения двух машин - "Лады Приоры" и "Митсубиси L200" - произошло падение светофорного столба.
Уточняется, что столб открепился от соединительных узлов после того, как в него врезалась иномарка. В результате он рухнул прямо на двух пешеходов. От полученных травм супруги 22 и 23 лет погибли.
В ходе начатого расследования у правоохранителей появились основания полагать, что виновником трагедии может быть водитель машины отечественного производства, который при повороте пытался совершить маневр, запрещенный знаком.
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