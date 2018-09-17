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В Анголе на матче африканской Лиги чемпионов 5 человек погибли в давке


17.9.2018 17:28
В Анголе на матче африканской Лиги чемпионов 5 человек погибли в давкеФото: podrobnosti.ua

В Анголе в давке на матче африканской Лиги чемпионов погибли по меньшей мере пять человек.

По данным зарубежных СМИ, наблюдать за игрой "Примейру ди Агошту" и "ТП Мазембе" из Демократической Республики Конго пришли более пятидесяти тысяч человек. Матч, состоявшийся в Анголе в минувшую субботу, 16 сентября, завершился со счетом 0:0.

В давке, которая произошла на стадионе, погибли пять человек, заявили представители Министерства молодежи и спорта страны. По последним данным, ранений получили по меньшей мере семь любителей спорта, пришедших на игру африканской Лиги чемпионов.

Как рассказывают очевидцы, давка началась после завершения матча. Зрители, пытавшиеся покинуть стадион, обнаружили, что выходы закрыты. Когда сотрудники полиция открыли двери, к ним устремилось множество людей. Некоторые из них в результате попали прямо под ноги лошадям, на которых находились силовики.

Местные власти, прокомментировав трагический инцидент, выразили соболезнования родственникам погибших. В министерстве отметили, что пострадавших уже выписали из больницы. По факту случившегося будет проведено тщательное расследование, заверили представители местной администрации.

Напомним, летом прошлого года в центре итальянского Турина проводилась трансляция матча футбольного клуба "Ювентус", который в финале Лиги чемпионов встречался с командой "Реал". На площади тогда собрались несколько тысяч фанатов. Когда подростки в шутку начали взрывать петарды, в толпе началась паника - люди подумали, что это могут быть звуки взрывов или выстрелов. В давке пострадали около тысячи человек. Одна из травмированных женщин позднее скончалась в больнице.

Автор: Злата Богатова

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