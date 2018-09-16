ИнтерНовости - новости в стране и мире
В Индонезии при крушении парома погибли не менее 10 человек
В Индонезии при крушении парома погибли не менее 10 человек
Власти Колумбии проводят операцию по поимке лидера повстанцев, ответственного за убийства журналистов
Власти Колумбии проводят операцию по поимке лидера повстанцев, ответственного за убийства журналистов
В Австралии ищут злоумышленников, подкладывающих иглы в клубнику
В Австралии ищут злоумышленников, подкладывающих иглы в клубнику
 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
На съемках массовой драки для сериала «Смерш» смертельно ранили актераНа съемках массовой драки для сериала «Смерш» смертельно ранили актера
Песков прокомментировал домыслы о связи Петрова и Боширова с МинобороныПесков прокомментировал домыслы о связи Петрова и Боширова с Минобороны
В Приморье объявил голодовку кандидат в губернаторы от КПРФВ Приморье объявил голодовку кандидат в губернаторы от КПРФ
Российский олигарх рассказал о «мальчишеских забавах» с ПутинымРоссийский олигарх рассказал о «мальчишеских забавах» с Путиным
На Филиппинах более 60 человек погибли из-за тайфуна «Мангхут»На Филиппинах более 60 человек погибли из-за тайфуна «Мангхут»

Новости шоу-бизнеса

Подпишитесь на нашу рассылку




Женская сеть myJulia.ru

Жизненный успех, родительская любовь и истинные ценностиЖизненный успех, родительская любовь и истинные ценности
НежданчикНежданчик
Правила выбора кожаного рюкзакаПравила выбора кожаного рюкзака
Аринкины шалостиАринкины шалости
Эстафета "Селфи в маске" с NATURALIST на MyCharm.ruЭстафета "Селфи в маске" с NATURALIST на MyCharm.ru

 Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter

На съемках массовой драки для сериала «Смерш» смертельно ранили актера


16:41
На съемках массовой драки для сериала «Смерш» смертельно ранили актераФото: livejournal.com

Следственные органы Ярославской области возбудили уголовное дело по факту гибели члена съемочной группы многосерийного фильма "Смерш".

Как передают российские СМИ, мужчина умер в больнице, куда его доставили после очередной репетиции.

ЧП случилось в городе Тутаеве, где проходили съемки телевизионного сериала "Смерш". В минувшую пятницу, 14 сентября, пятидесятилетний мужчина был задействован в репетиции сцены массовой драки. После того, как он получил травму - предположительно, удар в висок, его доставили в больницу, где он умер, сообщает агентство "Интерфакс".

Следователи, приступив к выяснению обстоятельств инцидента, сейчас ведут опрос свидетелей. Отмечается, что в числе членов съемочной группы - известный киноактер Алексей Макаров. В рамках начатого расследования также будет проведен ряд экспертиз.

Официальные источники пока не предоставили сведений о имени погибшего мужчины. Неизвестной остается и статья УК РФ, по которой возбудили уголовное дело.

Автор: Злата Богатова

Добавить комментарий

Для добавления комментария заполните все поля формы:
*Ваше имя или псевдоним:


*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):


*Ваш комментарий:


*Введите цифры, которые Вы видите:
34876
Цифры:


Смотрите еще:

Тайны дня


Поиск

<< Сентябрь 2018
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1
 2
3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
 11
 12
 13
 14
 15
 16
17
 18
 19
 20
 21
 22
 23
24
 25
 26
 27
 28
 29
 30

Популярное

Убийцу девочки из Каменска-Уральского задержали в ЧелябинскеУбийцу девочки из Каменска-Уральского задержали в Челябинске
В США пять человек погибли из-за урагана «Флоренс»‍ В США пять человек погибли из-за урагана «Флоренс»‍
Подозреваемые в отравлении Скрипалей Петров и Боширов рассказали о поездке в СолсбериПодозреваемые в отравлении Скрипалей Петров и Боширов рассказали о поездке в Солсбери
В Европе выявлен первый случай заражения обезьяньей оспойВ Европе выявлен первый случай заражения обезьяньей оспой
Живого десятисантиметрового червя извлекли китайские хирурги из мозга пациентаЖивого десятисантиметрового червя извлекли китайские хирурги из мозга пациента

Кулинарные рецепты на Поваренке


Наш опрос:

Что вы ждете от нового, 2018, года? (30.8.2017)






Голосов: 778


 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
ИнтерНовости - новости в стране и мире
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
XML ИнтерновостиПерепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru