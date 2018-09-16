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На съемках массовой драки для сериала «Смерш» смертельно ранили актера
16:41
Фото: livejournal.com
Следственные органы Ярославской области возбудили уголовное дело по факту гибели члена съемочной группы многосерийного фильма "Смерш".
Как передают российские СМИ, мужчина умер в больнице, куда его доставили после очередной репетиции.
ЧП случилось в городе Тутаеве, где проходили съемки телевизионного сериала "Смерш". В минувшую пятницу, 14 сентября, пятидесятилетний мужчина был задействован в репетиции сцены массовой драки. После того, как он получил травму - предположительно, удар в висок, его доставили в больницу, где он умер, сообщает агентство "Интерфакс".
Следователи, приступив к выяснению обстоятельств инцидента, сейчас ведут опрос свидетелей. Отмечается, что в числе членов съемочной группы - известный киноактер Алексей Макаров. В рамках начатого расследования также будет проведен ряд экспертиз.
Официальные источники пока не предоставили сведений о имени погибшего мужчины. Неизвестной остается и статья УК РФ, по которой возбудили уголовное дело.
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