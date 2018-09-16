|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
Власти Колумбии проводят операцию по поимке лидера повстанцев, ответственного за убийства журналистов
16.9.2018 14:31
Фото: livinginperu.com
Президент Колумбии заявил о ранении лидера повстанцев, который отдал приказ убить журналистов в минувшем марте, передает ТАСС.
Минувшей весной жертвами расправы стали двое сотрудников эквадорской газеты El Comercio и сопровождавший их водитель.
Как заявил колумбийский лидер Иван Дуке, один из главарей бывшей повстанческой группировки "Революционные вооруженные силы Колумбии" (РВСК) Вальтер Патрисио Арисала получил тяжелые ранения в результате спецоперации, которую проводили силовики. Дуке отметил, что вооруженные силы сейчас оцепляют район, на территории которого может находиться лидер повстанцев, известный также как "Гуачо". Президент выразил надежду на то, что Арисалу удастся задержать уже в ближайшие часы.
Вальтер Патрисио Арисала ("Гуачо") входит в число наиболее опасных и разыскиваемых преступников Колумбии. В минувшем марте именно по его приказу повстанцы похитили иностранных журналистов. Позже стало известно, что сотрудников эквадорской газеты El Comercio и их водителя убили.
Напомним, летом прошлого года в Колумбии похитили двух голландских журналистов. Инцидент произошел в северной части страны, близ границы с Венесуэлой, где нидерландцы пытались отыскать мать человека, усыновленного в их стране. Иностранцы в тот момент находились на территории муниципалитета Эль-Тарра, где проявляют большую активность повстанческие группировки. Кроме того, там продолжает оставаться крайне высоким уровень преступности, в частности, процветает наркоторговля.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|