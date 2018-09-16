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Власти Колумбии проводят операцию по поимке лидера повстанцев, ответственного за убийства журналистов


16.9.2018 14:31
Власти Колумбии проводят операцию по поимке лидера повстанцев, ответственного за убийства журналистовФото: livinginperu.com

Президент Колумбии заявил о ранении лидера повстанцев, который отдал приказ убить журналистов в минувшем марте, передает ТАСС.

Минувшей весной жертвами расправы стали двое сотрудников эквадорской газеты El Comercio и сопровождавший их водитель.

Как заявил колумбийский лидер Иван Дуке, один из главарей бывшей повстанческой группировки "Революционные вооруженные силы Колумбии" (РВСК) Вальтер Патрисио Арисала получил тяжелые ранения в результате спецоперации, которую проводили силовики. Дуке отметил, что вооруженные силы сейчас оцепляют район, на территории которого может находиться лидер повстанцев, известный также как "Гуачо". Президент выразил надежду на то, что Арисалу удастся задержать уже в ближайшие часы.

Вальтер Патрисио Арисала ("Гуачо") входит в число наиболее опасных и разыскиваемых преступников Колумбии. В минувшем марте именно по его приказу повстанцы похитили иностранных журналистов. Позже стало известно, что сотрудников эквадорской газеты El Comercio и их водителя убили.

Напомним, летом прошлого года в Колумбии похитили двух голландских журналистов. Инцидент произошел в северной части страны, близ границы с Венесуэлой, где нидерландцы пытались отыскать мать человека, усыновленного в их стране. Иностранцы в тот момент находились на территории муниципалитета Эль-Тарра, где проявляют большую активность повстанческие группировки. Кроме того, там продолжает оставаться крайне высоким уровень преступности, в частности, процветает наркоторговля.

Автор: Злата Богатова

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