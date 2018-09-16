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Под Калининградом собака загрызла пятилетнюю дочь хозяев
16.9.2018 13:41
Фото: vestinet.rs
Под Калининградом собака загрызла пятилетнюю девочку, передает ТАСС.
По факту трагедии уже возбудили уголовное дело, обстоятельства случившегося устанавливаются.
Как рассказали в региональном СУ СКР, трагедия случилась в минувшую субботу, 15 сентября 2018 года, на территории населенного пункта Рощино (Гурьевский район). По факту гибели ребенка следственные органы уже возбудили уголовное дело.
В ходе начатого разбирательства выяснилось, что на девочку напала собака, принадлежащая ее родителям. Отмечается, что пса купили лишь около двух недель назад, от полученных в результате ЧП ранений дошкольница скончалась на месте, передают региональные СМИ.
Где в момент инцидента находились родители погибшей девочки, не уточняется.
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