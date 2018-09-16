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В Петербурге при нападении неизвестных погиб мужчина, еще один тяжело ранен
16.9.2018 12:36
Фото: vk.me
Правоохранительные органы Петербурга приступили к выяснению обстоятельств массовой драки, в результате которой погиб мужчина.
По данным ТАСС, инцидент произошел на Гражданском проспекте Северной столицы.
Со ссылкой на представителей регионального полицейского главка сообщается, что неизвестные, имевшие при себе оружие, напали на компанию из двух мужчин и женщину. ЧП случилось рядом с домом No 77 по Гражданскому проспекту.
Злоумышленники, используя нож и пистолет, ранили двух человек. Один из пострадавших скончался, другого экстренно госпитализировали. В момент поступления в больницу врачи оценивали состояние пациента как тяжелое, сейчас он находится в отделении реанимации.
По факту случившегося проводится доследственная проверка, обстоятельства инцидента выясняют специалисты.
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