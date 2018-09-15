Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В Прикамье трое подростков погибли в аварии, еще четверо - в больнице

09:47

Фото: ngs.ru



В Пермском крае трое подростков погибли в дорожной аварии, еще четверо были доставлены в больницы с тяжелыми травмами.



По данным местных СМИ со ссылкой на представителей правоохранительных органов, ЧП случилось в городе Кизел.



В краевом территориальном центре медицины катастроф отметили, что сигнал о ДТП поступил на пульт экстренных служб около 19 часов по местному времени (17 по Москве). От полученных ранений три человека - два молодых человека и девушка - погибли на месте.



Четверо пострадавших были доставлены в больницу города Березники. Сведений о состоянии пациентов из официальных источников пока не поступало.



Представители регионального полицейского главка пояснили, что все семь человек находились в машине марки ВАЗ-2109. Автомобиль следовал в Кизел из расположенной неподалеку Губахи. Согласно предварительно полученной информации, водитель потерял управление. В результате машина врезалась в здание кафе "Девятая деляночка".



В машине в момент ЧП находились подростки 2001-2002 годов рождения, рассказали в ведомстве.



Автор: Злата Богатова

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