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Эксперты определили страны с самым высоким уровнем развития


15.9.2018 21:47
Эксперты определили страны с самым высоким уровнем развитияФото: svect.ru

Эксперты составили перечень наиболее цивилизованных государств, передают СМИ.

Как указано в докладе ООН, рейтинг возглавила Норвегия. Среди стран с самым высоким уровнем человеческого развития можно увидеть Австралию и ряд стран Европы, а также Гонконг.

В доклад ООН "Индексы и индикаторы человеческого развития" эксперты включили в общей сложности около двухсот стран. На строчках первой десятки оказались Ирландия, Исландия, ФРГ и Швейцария. Российская Федерация разместилась на 49-м месте.

Составители перечня опирались на четыре основным параметра - они оценивали продолжительность жизни, объем валового национального продукта на душу населения, а также предполагаемую и среднестатистическую продолжительность обучения.

Около шестидесяти государств, которые включены в рейтинг, могут на сегодняшний день считаться очень высокоразвитыми, тогда как порядка сорока стран можно отнести к группе с низким индексом человеческого развития. Восемь лет назад аналогичное соотношение выглядело как соответственно 46 и 49 государств.

Напомним, минувшей весной Норвегия заняла второе место в рейтинге самых счастливых стран. Государство, возглавлявшее подобный список в прошлом году, уступило Финляндии. В соответствующем перечне, который составили эксперты ООН, места в первой десятке заняли такие страны, как Дания, Исландия, Швейцария, Канада, Австралия и Новая Зеландия.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 112

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