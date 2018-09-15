Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Эксперты определили страны с самым высоким уровнем развития

15.9.2018 21:47

Фото: svect.ru



Эксперты составили перечень наиболее цивилизованных государств, передают СМИ.



Как указано в докладе ООН, рейтинг возглавила Норвегия. Среди стран с самым высоким уровнем человеческого развития можно увидеть Австралию и ряд стран Европы, а также Гонконг.



В доклад ООН "Индексы и индикаторы человеческого развития" эксперты включили в общей сложности около двухсот стран. На строчках первой десятки оказались Ирландия, Исландия, ФРГ и Швейцария. Российская Федерация разместилась на 49-м месте.



Составители перечня опирались на четыре основным параметра - они оценивали продолжительность жизни, объем валового национального продукта на душу населения, а также предполагаемую и среднестатистическую продолжительность обучения.



Около шестидесяти государств, которые включены в рейтинг, могут на сегодняшний день считаться очень высокоразвитыми, тогда как порядка сорока стран можно отнести к группе с низким индексом человеческого развития. Восемь лет назад аналогичное соотношение выглядело как соответственно 46 и 49 государств.



Напомним, минувшей весной Норвегия заняла второе место в рейтинге самых счастливых стран. Государство, возглавлявшее подобный список в прошлом году, уступило Финляндии. В соответствующем перечне, который составили эксперты ООН, места в первой десятке заняли такие страны, как Дания, Исландия, Швейцария, Канада, Австралия и Новая Зеландия.



Автор: Злата Богатова

Прочтений: 112

Добавить комментарий Для добавления комментария заполните все поля формы: *Ваше имя или псевдоним:





*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):





*Ваш комментарий:





*Введите цифры, которые Вы видите:

34876

Цифры:





Смотрите еще: 15.9.2018 09:21 РПЦ дала адекватную оценку действиям Константинополя

РПЦ дала адекватную оценку действиям Константинополя 14.9.2018 21:28 Найдены «доказательства» причастности Петрова и Боширова к спецслужбам

Найдены «доказательства» причастности Петрова и Боширова к спецслужбам 14.9.2018 16:22 Константинопольские экзархи прибыли на Украину

Константинопольские экзархи прибыли на Украину 14.9.2018 14:35 Названы лауреаты Шнобелевской премии

Названы лауреаты Шнобелевской премии 14.9.2018 08:17 В Якутии найдены останки саламандр ранее неизвестного вида