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В Дагестане спецназ ФСБ нейтрализовал трех боевиков
15.9.2018 17:16
Фото: flexcom.ru
В Дагестане ликвидированы трое боевиков, передают российские СМИ со ссылкой на представителей Национального антитеррористического комитета (НАК).
Как стало известно, операция проводилась сотрудниками спецназа ФСБ РФ.
В распоряжении органов безопасности ранее оказались сведения о подготовке преступлений террористической направленности, сразу после чего республиканский главк ФСБ объявил о введении режима контртеррористической операции (КТО). Соответствующее решение приняли сегодня ранним утром.
В целях предотвращения готовящихся преступлений и обеспечения безопасности граждан силовики с пяти часов утра приступили к поисковым мероприятиям в Буйнакском и Карабудахкентском районах Дагестана. Мероприятия проводились на территориях, на которые распространялся режим КТО.
Близ населенного пункта Талги силовики выявили группу бандитов в составе трех человек, которые находились в горно-лесистой местности. В ответ на предложение сложить оружие и сдаться, злоумышленники начали стрелять из автоматического оружия. Спецназовцы ФСБ нейтрализовали нападавших ответным огнем. Позже на месте боестолкновения были найдены оружие и боеприпасы.
Напомним, накануне в НАК подтвердили информацию о ликвидации в Дагестане злоумышленника, стрелявшего по полицейским, на участке федеральной автотрассы между населенными пунктами Костек (Хасавюртовский район) и Чонтаул (Кизилюртовский район). Инцидент случился после того, как правоохранители пытались остановить автомобиль "Лада" с целью проверки.
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