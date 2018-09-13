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В Донецке заявили о причастности западных спецслужб к убийству Захарченко
13:53
Фото: tvzvezda.ru
Власти ДНР обвинили в содействии убийству Захарченко западные спецслужбы, передает агентство "Интерфакс".
Как подчеркнул Денис Пушилин, об этом свидетельствуют показания задержанного по данному делу.
Подготовка убийства лидера самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Александра Захарченко осуществлялась СБУ при активном содействии западных спецслужб. Соответствующее заявление сделал врио главы ДНР Денис Пушилин. По его словам, на сегодняшний день уже имеется "абсолютное понимание" об исполнителях преступления.
Покушение готовилось с участием представителей пятого департамента ДКР СБУ. Об этом рассказал задержанный, отметил Пушилин. После того, как подозреваемый дав "полную раскладку и показания", министерству госбезопасности ДНР удалось выявить некие высокие технологии, ранее еще не использовавшиеся украинскими спецслужбами. В результате появились основания утверждать, что подготовка к преступлению велась при участии западных спецслужб.
Жертвами взрыва, прогремевшего в последний день лета в Донецка, стали два человека - глава ДНР Александр Захарченко, скончавшийся от черепно-мозговой травмы. и его охранник. С тяжелыми ранениями в больницу доставили главу министерства доходов и сборов Александра Тимофеева. Всего в результате ЧП пострадали одиннадцать человек.
Напомним, вскоре после покушения на Александра Захарченко представители руководства ДНР сообщили о приезде в Донбасс американских и канадских военнослужащих, в том числе, высокопоставленных военных. Предположительно, целью прибытия иностранного военного контингента являлось участие в запланированной украинской стороной наступательной операции, считают в Донецке.
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