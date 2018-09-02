|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
В Донецке сообщили о прибытии в Донбасс американских и канадских военных
2.9.2018 21:13
Фото: u-f.ru
В ДНР сообщают о приезде в Донбасс американских и канадских военнослужащих.
Как передает РИА Новости, в числе тех, кто прибыл в регион, есть высокопоставленные военные.
По словам Даниила Безсонова, возглавляющего пресс-службу оперативного командования самопровозглашенной Донецкой народной республики, на территорию Донбасса прибыл военный контингент из Канады и Соединенных Штатов. Отмечается, что пополнение поступило в подразделения 56-й мотопехотной и 406-й артиллерийской бригад, которые сейчас находятся в окрестностях населенного пункта Урзуф, а также штаб ОТГ "Восток".
Как заявил Безсонов, у руководства ДНР имеются основания полагать, что иностранный военный контингент, приехавший в Донбасс, намерен в будущем непосредственно участвовать в запланированной украинской стороной наступательной операции.
Руководитель пресс-службы при этом подчеркнул, что прибытие военнослужащих ВС других государств связано с эскалацией конфликта на юге Донецкой области, которую готовит Киев.
Ранее представители силовых структур ЛНР сообщили об активизации украинских снайперов и разведывательно-диверсионных групп вдоль линии соприкосновения. Предположительно, они намерены спровоцировать ополченцев на ответные действия, чтобы добиться срыва объявленного с 29 августа перемирия.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|