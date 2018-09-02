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В Донецке сообщили о прибытии в Донбасс американских и канадских военных


2.9.2018 21:13
В Донецке сообщили о прибытии в Донбасс американских и канадских военныхФото: u-f.ru

В ДНР сообщают о приезде в Донбасс американских и канадских военнослужащих.

Как передает РИА Новости, в числе тех, кто прибыл в регион, есть высокопоставленные военные.

По словам Даниила Безсонова, возглавляющего пресс-службу оперативного командования самопровозглашенной Донецкой народной республики, на территорию Донбасса прибыл военный контингент из Канады и Соединенных Штатов. Отмечается, что пополнение поступило в подразделения 56-й мотопехотной и 406-й артиллерийской бригад, которые сейчас находятся в окрестностях населенного пункта Урзуф, а также штаб ОТГ "Восток".

Как заявил Безсонов, у руководства ДНР имеются основания полагать, что иностранный военный контингент, приехавший в Донбасс, намерен в будущем непосредственно участвовать в запланированной украинской стороной наступательной операции.

Руководитель пресс-службы при этом подчеркнул, что прибытие военнослужащих ВС других государств связано с эскалацией конфликта на юге Донецкой области, которую готовит Киев.

Ранее представители силовых структур ЛНР сообщили об активизации украинских снайперов и разведывательно-диверсионных групп вдоль линии соприкосновения. Предположительно, они намерены  спровоцировать ополченцев на ответные действия, чтобы добиться срыва объявленного с 29 августа перемирия.

Автор: Злата Богатова

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