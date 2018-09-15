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В США пять человек погибли из-за урагана «Флоренс»
15.9.2018 13:31
Фото: vesti.az
В Соединенных Штатах до пяти человек увеличилось количество жертв урагана "Флоренс", передают американские СМИ.
Без электричества остаются свыше девятисот тысяч домов и зданий, включая промышленные объекты.
В результате урагана "Флоренс", обрушившегося накануне на восточное побережье Соединенных Штатов, погибли пять человек. В числе жертв стихии - мать и ребенок. Все смертельные случаи зафиксировано на территории Северной Каролины.
Подтвердив информацию о количестве погибших, представители региональной администрации выразили опасения, что число жертв в будущем может увеличиться. Как заявил губернатор Северной Каролины Рой Купер, речь идет о смертоносном шторме, который пока не потерял своей силы, передает агентство Associated Press.
Напомним, ранее американский президент Дональд Трамп уже одобрил введение режима ЧП на территории Южной и Северной Каролины из-за надвигающегося урагана "Флоренс".
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