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В двух американских штатах из-за урагана «Флоренс» ввели режим ЧП
08:02
Фото: kp.ru
Глава Соединенных Штатов Дональд Трамп одобрил введение режима ЧП на территории Южной и Северной Каролины из-за надвигающегося урагана "Флорес".
Представители американского руководства заявили, что не хотят "рисковать ни единой жизнью жителей из-за разгула стихии.
Ранее губернатор Южной Каролины Генри Макмастер объявил о начале обязательной эвакуации жителей прибрежных районов в связи с приближающимся к территории штата урагана "Флоренс". На тот момент он бушевал в акватории Атлантического океана.
Выступая на пресс-конференции, состоявшейся в минувший понедельник, Макмастер сообщил о том, что начало экстренной эвакуации запланировано на сегодня, она будет осуществляться с 12 часов по местному времени (19:00 по Москве).
По словам Макмастера, помимо населения, проживающего на береговой линии штата протяженностью порядка 300 км, свои дома, возможно, позднее придется покинуть и жителям некоторых районов, удаленных от побережья.
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