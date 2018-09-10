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В двух американских штатах из-за урагана «Флоренс»‍ ввели режим ЧП


08:02
В двух американских штатах из-за урагана «Флоренс»‍ ввели режим ЧПФото: kp.ru

Глава Соединенных Штатов Дональд Трамп одобрил введение режима ЧП на территории Южной и Северной Каролины из-за надвигающегося урагана "Флорес".

Представители американского руководства заявили, что не хотят "рисковать ни единой жизнью жителей из-за разгула стихии.

Ранее губернатор Южной Каролины Генри Макмастер объявил о начале обязательной эвакуации жителей прибрежных районов в связи с приближающимся к территории штата урагана "Флоренс". На тот момент он бушевал в акватории Атлантического океана.

Выступая на пресс-конференции, состоявшейся в минувший понедельник, Макмастер сообщил о том, что начало экстренной эвакуации запланировано на сегодня, она будет осуществляться с 12 часов по местному времени (19:00 по Москве).

По словам Макмастера, помимо населения, проживающего на береговой линии штата протяженностью порядка 300 км, свои дома, возможно, позднее придется покинуть и жителям некоторых районов, удаленных от побережья.

Автор: Злата Богатова

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