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Пропавшая в Карелии девочка найдена убитой около школы
13:08
Фото: vk.me
В Карелии убит ребенок, передают региональные СМИ.
Как стало известно, полицейским уже удалось установить личность предполагаемого преступника. К настоящему времени подозреваемый задержан.
Трагедия случилась на территории Кемского района Карелии, где в минувшую среду, 12 сентября, было найдено тело двенадцатилетней девочки с явными признаками насильственной смерти.
Со ссылкой на представителей регионального СУ СКР сообщается, что тело ребенка обнаружили неподалеку от школы населенного пункта Рабочеостровск. Погибшая девочка была единственным ребенком в семье. Отмечается, что школьница отправилась на занятия, но так и не появилась в классе. Вскоре обеспокоенные родители обратились в оперативные службы с заявлением о пропаже дочери.
По факту ЧП сразу же возбудили уголовное дело по соответствующей статье. В рамках начатого расследования оперативники довольно быстро смогли установить личность подозреваемого - им оказался мужчина, проживавший в одном из близлежащих домов. Предполагаемый убийца задержан, с ним работают следователи.
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