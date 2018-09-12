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В Калифорнии пять человек стали жертвами стрельбы


12:50
В Калифорнии пять человек стали жертвами стрельбыФото: thetimesnews.ru

Полиция американского города Бейкерсфилд выясняет обстоятельства инцидента, в результате которого погибли шесть человек.

Как сообщает телеканал ABC30 со ссылкой на полицию штата Калифорния, мотивом преступления мог стать случайный конфликт. Мужчина сначала открыл стрельбу, смертельно ранив пять человек, а потом совершил суицид.

В правоохранительных органов Калифорнии отметили, что стрелок и его супруга пришли в автотранспортную компанию. Там пара повздорила с другим посетителем. В ходе случайно разгоревшегося конфликта подозреваемый достал оружие. Сначала он смертельно ранил оппонента, а затем застрелил собственную жену. Явившегося в этот момент посетителя убийца начал преследовать и также убил.

Сев в автомобиль, злоумышленник застрелил двух человек в другом месте, после чего угнал машину, в которой находились женщина и ребенок. К счастью, они смогли незаметно сбежать от нападавшего. Подозреваемый уехал на парковку, где нанес себе смертельное ранение, от которого практически сразу скончался.

По словам шерифа округа Керн, очевидцами серии убийств невольно стали свыше тридцати человек. Как свидетельствуют их показания, убийца стрелял, прицеливаясь - выстрелы нельзя назвать случайными.

Сведений о личности злоумышленника из официальных источников пока не поступало.

Автор: Злата Богатова

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