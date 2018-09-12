|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
Кадыров отреагировал на конфликт Тимати и Нурмагомедова
11:55
Фото: russianla.com
Чеченский лидер Рамзан Кадыров отреагировал на перепалку, которую устроили ранее в Сети рэпер Тимати и боец ММА Хабиб Нурмагомедов. Глава региона обратился к ним с призывом "не заниматься ерундой", подчеркнув, что "братья-дагестанцы не должны обижать друг друга".
По мнению Кадырова, боец может быть излишне нервным, так как ему приходится сгонять вес перед поединком.
На прошлой неделе из-за угроз в свой адрес Егор Крид объявил об отмене выступления в Дагестане. Артист при этом подчеркивал, что не хочет подвергать риску поклонников. Вскоре Хабиб Нурмагомедов прокомментировал случившееся, написав о том, что "невелика потеря". В ответ Тимати, который является основателем лэйбла Black Star и представляет Егора Крида, подверг критике мнение спортсмена. В результате стороны начали обмениваться достаточно резкими репликами.
Рамзан Кадыров, отреагировав на перепалку Тимати и Нурмагомедова, обратился к дагестанцам с призывом не обижать друг друга. По словам лидера Чечни, бойца еще можно понять - его нервозность объясняется необходимостью согнать вес перед поединком. Однако другие, отметил Кадыров, занимаются ерундой, в частности, снимая селфи. "Мы будем у себя наводить порядок", - подчеркнул глава региона, и в результате "к нам никто не будет приезжать - ни террористы, ни гастролеры".
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|