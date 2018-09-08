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Егор Крид решил отменить выступление в Махачкале
12:57
Фото: monavista.ru
Концерт Егора Крида в Дагестане не состоится из-за угроз экстремистов, передают российские СМИ.
Ранее в республиканском МВД заверили, что обеспечат безопасность во время проведения выступления артиста, однако он решил не рисковать жизнью своих зрителей.
Предполагалось, что сегодня в Махачкале состоится концерт российского певца Егора Крида, однако артист отменил выступление. В сообщении, опубликованном на портале лейбла Black Star, указано, что причиной этого решения стала неспокойная обстановка и нежелание подвергать риску безопасность поклонников артиста.
В республиканском МВД пояснили, что некая группа экстремистки настроенных лиц обратилась ранее к жителям региона с призывом препятствовать проведению зрелищных мероприятий в Дагестане, так как они противоречат канонам ислама. Кроме того, радикалы угрожали и самому Криду. На странице артиста в соцсети они выражали намерения расправиться с ним, если он приедет в Махачкалу. Представители ведомства заявили, что личность злоумышленников уже установлена.
Напомним, минувшей весной Ольга Бузова заявила о том, что вынуждена отменить свой сольный концерт во Владикавказе. По словам телеведущей, которая в последнее время гастролирует в качестве певицы, в ее адрес поступали угрозы из-за планов выступить в столице Северной Осетии.
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