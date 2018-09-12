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Израильские эксперты изучают красного теленка, названного "предвестником конца света"
12.9.2018 18:52
Фото: vk.me
В Израиле замечен предвестник апокалипсиса - красный теленок, передают зарубежные СМИ.
Животное, появившееся впервые за два тысячелетия, упоминается в древних иудейских текста как один из основных признаков приближающегося "конца времен".
Как рассказали в израильском институте Храма (Иерусалим), именно о таком животном говорилось в эпизоде священного писания иудеев — Торе. Новорожденного уже "тщательно обследовали" эксперты. ведь приверженцы иудаизма считают красную корову одним из символов в предсказании о скором наступлении "конца времен", отмечает британский таблоид The Sun.
Несколько лет назад запустили проект, направленный на искусственное появление таких телят. Предполагалось, что специалисты будут работать с замороженными эмбрионами. Для эксперимента была выбрана порода крупного рогатого скота "ангус" - для таких особей характерен красный окрас, указано в публикации.
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