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Женская сеть myJulia.ru
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На Южном Урале пропала школьница
10:48
Фото: vostok.rs
Следственные органы Челябинской области возбудили уголовное дело по факту исчезновения школьницы, передают российские СМИ.
Со ссылкой на пресс-служба регионального СУ СКР уточняется, что девушка пропала в минувший понедельник, 10 сентября.
К настоящему времени установлено, что юная жительница города Копейска не вернулась домой после прогулки со сверстниками. В последний раз шестнадцатилетнюю девушку видели неподалеку от школы.
Учитывая угрозу жизни и здоровью пропавшей девушки и в целях обеспечения скорейшего установления всех обстоятельств ЧП следственные органы приняли решение о возбуждении уголовного дела по статье "убийство".
Сотрудникам правоохранительных органов, которые приступили к поисковым мероприятиям, активно помогают волонтеры.
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