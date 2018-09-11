Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Калининградская полиция задержала подозреваемого в убийстве, совершенном 20 лет назад в другом городе

05:48

Фото: ill.in.ua



В Калининграде по подозрению в убийстве, совершенном двадцать лет назад, задержан 60-летний мужчина.



Как передают российские СМИ, гражданину удалось скрыться после преступления, инсценировав суицид.



Калининградские правоохранители вышли на след подозреваемого, действуя совместно с коллегами из Хабаровска, где в 1997 году и было совершено убийство. Жертвой преступления был знакомый задержанного, отметили представители регионального главка МВД. По версии следствия, 60-летний мужчина после убийства покинул Россию, выехав за рубеж. При это он пытался запутать следы с помощью якобы предсмертного послания. Оставив записку соответствующего содержания, мужчина смог убедить свое ближайшее окружение в том, что его нет в живых.



Позже полицейские выяснили, что из Хабаровска в Калининград переехала жена "пропавшего" подозреваемого. Женщина проживала с мужчиной, который по возрасту и описанию походил на ее "покойного" супруга. В результате мужчину задержали и доставили в отдел полиции. Отмечается, что сначала подозреваемый пытался убедить стражей порядка в том, что является иностранным гражданином и даже предъявил соответствующие документы. Однако позднее он начал давать признательные показания. После этого мужчину этапировали в Хабаровск, где он был передан следственным органам.



Автор: Злата Богатова

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